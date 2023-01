‘Verlegen’ FC Dordrecht-nieuwkomer Sahverdi Cetin: van 50.000 toeschouwers in Turkije naar 222 in Utrecht

Ward van der Sluijs (15) met jeugd Oranje naar Italië: ‘Met voetbal ben ik gestopt, de focus ligt op volleybal’

Voor de Dordtse volleyballer Ward van der Sluijs begint het nieuwe kalenderjaar meteen met een mooie sportieve uitdaging. De 15-jarige speler van Next Volley is met het Pre Jeugd Oranje neergestreken in het Italiaanse Darfo Boario Terme, waar de Nederlandse youngsters meedoen aan het kwalificatietoernooi voor het EK onder 17 dat later dit jaar in Montenegro plaatsvindt.

3 januari