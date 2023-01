GJS-keeper Raymon den Haan, de Gianluigi Buffon van de regio: ‘Ik denk beslist nog niet aan stoppen’

Pippy Pruymboom per direct weg als trainer van Wieldrecht om ‘gebrek aan motivatie’

Pippy Pruymboom is per direct gestopt als trainer van de Dordtse zaterdag-tweedeklasser Wieldrecht, waar hij in 2019 begon na negen seizoenen bij Oranje Wit. Wieldrecht staat na elf van de 26 speelrondes op de achtste plaats in de tweede klasse H.

28 december