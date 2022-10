Rivaliserende aanvoerders zijn het eens: ‘Uitslag derby tussen Kroeven en Bristol Team is onvoorspelbaar’

De een werd vorig jaar kampioen, de andere promoveerde later ook naar de eerste divisie. Kroeven en Bristol Team zijn enkele weken onderweg en komen elkaar nu voor het eerst tegen op het op een na hoogste niveau van Nederland. Wie de derby gaat winnen? Volgens Ahmed Didi en Rachid Achahbar is dat niet te voorspellen, ondanks het flinke verschil op de ranglijst.

De seizoenstart van Kroeven is zonder problemen goed te noemen. Na het kampioenschap vorig jaar in de topklasse gaat de club op een niveau hoger gewoon door met winnen. Na vier wedstrijden en vier zeges staat het op een gedeelde tweede plaats met een punt achterstand op de koploper, maar die speelde ook een wedstrijd meer. In het landelijke bekertoernooi werd ook twee keer gewonnen. Eerst van Futsal Rotterdam (5-0) en FC Winsum (5-3). In de derde ronde wacht meervoudig Nederlands kampioen FC Eindhoven.

De route naar de derby van vrijdagavond is voor Bristol wel wat anders. Het eindigde vorig seizoen als tweede achter Kroeven, maar promoveerde ook naar de eerste divisie. Bristol Team, onder leiding van Mohammed Ahrouch, startte niet zo goed. Een 6-3-nederlaag in het eerste duel van de competitie werd gevolgd door twee gelijke spelen. En het bekertoernooi zit er ook al op.

‘Moeilijk te voorspellen’

Dus zou het niet gek zijn om Kroeven tot favoriet te bombarderen voor de derby. Maar zover wil Kroeven-aanvoerder Ahmed Didi zeker niet gaan. ,,Op papier zijn wij favoriet, maar derby’s zijn altijd anders. Het verloop en de uitslag van zo’n wedstrijd is moeilijk te voorspellen.’’

En hij krijgt bijval van Bristol Team-speler Rachid Achahbar. ,,We weten dat we aan de bak moeten, want Kroeven heeft een sterk team. Maar ik durf geen voorspelling te doen. Uit de twee wedstrijden van vorig seizoen in de topklasse blijkt dat we aan elkaar gewaagd zijn. We verloren ze weliswaar beide, maar de eerste nederlaag was onterecht. De tweede keer bleef het spannend en viel de beslissing pas in de laatste minuut.”

Achahbar verwacht dat zijn ploeg in staat moet zijn om zich in deze divisie te handhaven. ,,Onze trainer probeert extra spelers te werven. We zijn nog bezig een goed team te vormen en ons te ontwikkelen op eerste divisie niveau. We wonnen nog niet, maar de duels tegen Kawin en Veenendaal (twee keer een gelijkspel, red.) hadden we net zo goed wel kunnen winnen. We waren beter, maar beloonden onszelf niet’’, aldus Achahbar.

Handhaving ondanks tweede plek

Ondanks de goede start zet Didi ook in op handhaving in de eerste divisie. ,,De tegenstanders kennen ons niet. Hier proberen wij van te profiteren door in de eerste competitiehelft zoveel mogelijk punten te pakken. Tot nu toe is dat goed gelukt. Hierna zal het lastiger worden. Maar als we halverwege nog bovenaan staan, moeten we onze doelstelling wel bijstellen want dan is het niet reëel meer om over handhaving te praten.”

Een plek hoog op de ranglijst zou ook passen bij de doelen van de club. ,,Op termijn willen we naar de eredivisie, maar onze club is er dit moment op bestuurlijk niveau nog niet klaar voor. We moeten dan meerdere seniorenteams hebben en een jeugdafdeling. Zo ver zijn we nog niet.’’