Vader en dochter zijn allebei voetbaltrainer; Ömer is bedachtzamer, Chiara recht voor haar raap

Gemert vertrouwt in degradatie­strijd op 36-jarig icoon van VVV: ‘Ik moet weer mijn eigen handdoek meenemen’

Hij is een icoon van VVV-Venlo. Een speler met ervaring in de eredivisie. De inmiddels al 36-jarige Niels Fleuren moet met zijn routine VV Gemert naar handhaving in de derde divisie loodsen.

15 januari