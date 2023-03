UNA zit op dood spoor, tweede nederlaag op rij voor Zeelsternaren

Een goede serie van dertien ongeslagen duels werd vorige week onverwachts onderbroken na een 2-1 nederlaag op sportpark Zeelst tegen laagvlieger Baronie. Het tweede verlies op rij bij Unitas kwam in Zeelst hard aan.

De bezieling was in Gorinchem bij de ploeg van coach Harrie Gommans regelmatig ver te zoeken. Mismoedig smeet de Limburgse coach zes minuten voor tijd zijn notitieboek op de stoel naast hem. Voor de zoveelste keer werd bij een aanval van achteruit vroegtijdig de angel gehaald.

Het was het verhaal van de wedstrijd. Geen van beide ploegen verdiende de zege. Unitas bleek uiteindelijk de gelukkigste toen negen minuten na rust Medhanie Habtemariam met een kopbal tegendraads de enige treffer van de wedstrijd produceerde, 1-0.

Wat de Zeelsternaren daarna te berde brachten was bitter weinig. Max van den Akker raakte in de slotfase de bal met zijn kruin onvoldoende en Juul Respen draalde te lang waar hij meteen had moeten afdrukken.