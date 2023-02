Topscorersklassementen: Chafik Mezziani na kwartet treffers aan kop; Tim Barten voelt hete adem Jaap van Diessen

‘American boy’ Freek Schoones belangrijk in jacht op Beek en Donks kampioen­schap

Sparta’25 staat voor een belangrijke wedstrijd. De koploper van de tweede klasse G treft met DAW Schaijk de nummer drie van de ranglijst. Het verschil tussen beide ploegen is slechts één punt. Freek Schoones (26) is een belangrijke pion voor Sparta’25; met zes goals is hij topscorer van zijn ploeg: ,,Ik probeer mijn taken uit te voeren en dat gaat hartstikke goed.”