Someren beleeft een déjà vu tegen EFC en trekt weer aan kortste eind: ‘Precies dezelfde wedstrijd als in Eersel’

vierde klasse D 40 jaar en toch heeft Ruud van Dijk van Right Oh nog alles over voor het voetbal, maar houdt zijn knie het?

Volgende week zondag blaast Ruud van Dijk 41 kaarsjes uit. Voor menig speler een reden om allang met voetbal in een standaardteam gestopt te zijn. Niet voor de speler van Right Oh. Echter momenteel zijn er een paar vraagtekens.