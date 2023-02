Sjim Meeuws van Handbal Someren: ‘Qua fanatisme zitten we er lekker in’

Jij bent al ruim twintig jaar actief in het handbal. Verveelt dat na al die tijd nooit?

,,Nee, totaal niet. In de jeugd begint het al met het leren van nieuwe dingen en steeds een team hoger te gaan. Bij de senioren zijn wij in vijf jaar tijd van de derde klasse naar de hoofdklasse gegaan. Daar spelen we nog altijd in. Elke wedstrijd is spannend, we zijn echt aan elkaar gewaagd. Je wordt elke keer opnieuw uitgedaagd. Wat dat betreft verveelt het zeker niet.”

Hoe is jouw liefde voor handbal ontstaan?

,,Doordat ik bij een club begon waar ik me meteen op m’n gemak voelde en snel vrienden maakte. Al gauw werd mijn team een hechte vriendenclub die altijd intact is gebleven. Daar begint het voor mij mee. Bij de heren is dat alleen maar sterker geworden. Daarnaast is het spel natuurlijk heel leuk. De snelheid, explosiviteit, lompheid, maar bovenal de ontlading die erbij komt kijken. Soms is het op het veld wel zestien keer een feestje omdat we scoren. Bij voetbal is dat bij sommige wedstrijden helemaal niet.”

Je zou jezelf dus geen voetbal zien spelen?

,,Nee. Ik ben geen koukleum, maar vind het toch wel handig dat je bij handbal binnen speelt. Dan kan de wedstrijd zelfs bij regen en vrieskou doorgaan. Maar handbal is niet de enige sport die ik leuk vind, hoor. Ik noem mezelf parttime waterpoloër. Zo nu en dan speel ik mee met de zwemvereniging. Maar ja, eigenlijk is dat net handbal in het water.”

Wat verwacht je van de rest van het seizoen?

,,Qua fanatisme zitten we er lekker in. We hebben ook ons eigen systeempje bedacht, de ‘Tjubtjub’. Dat is een soort loopsysteem. Als de trainer dat roept, nemen we onze posities in. Daarmee hopen we nog flink wat wedstrijden te winnen. Als we vijfde of zesde worden ben ik blij.”

Hoe staat het ervoor in de competitie?

,,We staan nu op de achtste plek, maar we schelen maar drie punten met de tweede. Daarin zijn we in deze competitie echt aan elkaar gewaagd. Als we zaterdag hadden gewonnen, hadden we nu op de derde plek kunnen staan. Eigenlijk speelden we best goed, maar het lukte ons tien minuten niet om te scoren. Dat gat kregen we niet meer gedicht. Bij Bevo komt toch net een stukje extra ervaring om de hoek kijken. Helaas, maar we hebben wel laten zien dat we als team kunnen knokken.”

Sjim Meeuws van Handbal Someren