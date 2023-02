Programma amateurvoetbal: topper op Molenven om koppositie; derby op D’n Opkikker

Ook vorig seizoen waren Stiphout Vooruit en Bruheze concurrenten van elkaar in de titelstrijd, toen nog in de vierde klasse. Op 21 november 2021 won Stiphout Vooruit thuis met 2-1 van de stadgenoot, op 24 april 2022 trok Bruheze op sportpark Espendonk met 3-2 aan het langste eind. Stiphout Vooruit werd uiteindelijk kampioen en Bruheze ging als nummer twee de nacompetitie in en dwong daarin ook promotie af.

Zaterdagmiddag is de Cranendonckse derby Rood-Wit'67 tegen Budel. De gastheren staan voorlaatste in 4E en de bezoekers gaan aan kop. De laatste keer dat beide ploegen elkaar troffen op sportpark D'n Opkikker in Budel-Dorplein was 15 november 2009 in de derde klasse. Rood-Wit'67 zegevierde destijds met 3-1. Begin dit seizoen won Budel thuis met 3-0 van de buurtgenoot.