Muur van lawaai in Brabanthallen laait het vuur iets te hoog op: ‘Paarden moeten wennen aan zo veel publiek’

De rapportcijfers gingen niet door het dak van de Brabanthallen. Winnares Charlotte Fry en Dinja van Liere scoorden wel eens hoger met hun kür op muziek. Bestuursvoorzitter Anky van Grunsven van The Dutch Masters - Indoor Brabant had alle begrip voor de vele schoonheidsfoutjes op ‘haar’ concours door de dressuurtop. ,,De paarden moeten nog wennen aan zoveel publiek. We hebben drie heel moeilijke jaren gehad door corona. We zijn heel blij dat het weer vol zit. De paarden vergeven we de fouten.”

Van Liere wilde het niet als excuus aanvoeren. ,,Ik rijd al een heel wereldbekerseizoen met publiek. Hermès debuteerde in de grands prix midden in coronatijd zonder publiek. Vorig jaar had ik meer struggles met hem, toen er al wel toeschouwers bij mochten zijn.”

Te heet

De 32-jarige amazone had een andere verklaring waarom ze niet dichter in de buurt was gekomen van de winnende score van Fry. Het verschil bedroeg bijna 3,5%. ,,Donderdag in de Grand Prix had ik Hermès iets te veel op scherp gezet in de warming-up, was hij een beetje te heet. Dit keer heb ik op het laatst nog wat meer galop gedaan, zodat ie meer ontspannen was. Dan komt ie die baan binnen en laait hij toch weer op door het publiek en al het lawaai. De piaffepassage vond ik beter dan ooit, maar in de galop zou ie meer ontspannen moeten zijn. Het heeft er ook mee te maken dat we thuis op training nieuwe dingen oefenen om nog beter te worden.”

Met haar topscore van Jumping Amsterdam in januari zou Van Liere de Britse wereldkampioene zaterdag geklopt hebben. ,,Het voordeel in Amsterdam was dat we de baan al een keer konden verkennen met publiek tijdens een demonstratie. Kon Hermès alvast wennen. Hier zat er helemaal niemand bij de verkenning. Hij is niet kijkerig op bloemetjes of dat soort dingen. Dat gevoel van het publiek in een hal vindt hij eng. Het voelt als een muur om je heen. Buiten is het opener, heeft hij daar minder last van.”

Wereldbekerfinale

Van Liere heeft zich als derde geplaatst voor de wereldbekerfinale volgende maand in Omaha. Fry zei zaterdag waarschijnlijk niet naar Amerika af te reizen. Dat biedt kansen voor Nederlands nummer één. Ze weet alleen nog niet of ze hengst Hermès meeneemt of ruin Hartsuijker, waarmee ze onlangs in Doha goed voor de dag kwam. ,,Twee zulke goede paarden is een luxe. Hermès krijgt nu eerst een weekje vakantie. De keuze laat ik afhangen van de quarantaineregels in Amerika. Hermès moet in die twee dagen quarantaine wel al beweging kunnen hebben, hij moet zijn ei kwijt. Anders neem ik liever Hartsuijker mee, die is veel ongecompliceerder. Dan maar een plekje lager, het belangrijkste is dat het paard zich er goed bij voelt.”