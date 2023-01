LIVE | FC Den Bosch wil verrassen tegen FC Eindhoven

• FC Den Bosch verloor midweeks in de beker tegen Ajax (0-2).

• Anderhalve week geleden verloor de ploeg van Jack de Gier pijnlijk van Jong FC Utrecht (1-4).

• FC Den Bosch is afgezakt naar plek zeventien in de KKD, FC Eindhoven is de nummer vijf.