JVC Cuijk toont veerkracht en blijft dankzij sterkhouder Özdemir dromen van play-offs

Zaterdag 4C Daniel Zwanenburg velt in derby van de Haagse Beemden vonnis over Boeimeer

Veel stond er niet op het spel bij het treffen tussen Boeimeer en The Gunners. Beide ploegen verblijven in de onderste regionen van de vierde klasse C en prijzen zijn er niet meer te verdienen. Ook degraderen is niet mogelijk. Het ging in deze derby puur om de eer en The Gunners ging hiermee strijken door de thuisploeg met 1-3 te verslaan. Daniel Zwanenburg werd de man van de wedstrijd. Hij nam alle treffers van The Gunners voor zijn rekening.