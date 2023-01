Jearl Margaritha openhartig over afwezigheid bij TOP Oss: ‘Ik heb het gevoel dat we nu op één lijn zitten’

Enorme zeperd zorgt voor bekeruit­scha­ke­ling onherken­baar Heroes

Heroes Den Bosch is er niet in geslaagd de voorsprong die het had in het bekertreffen met Donar te verzilveren. De twee punten die het meer maakte in het heenduel waren bij lange na niet genoeg in MartiniPlaza. Donar won met 72-50.

12 januari