Jacques de Wit (1932-2023): voetbaldier uit Valkenswaard kon van hobby zijn beroep maken

Groene Ster verbaast zichzelf met dominantie: ‘Ze kwamen ineens al met bloemen de baan op’

Geen kampioensstress bij de badmintonners van Groene Ster. Want als je geen wedstrijd verliest in de competitie, dan hoef je ook niet op het scherpst van de schede te spelen tegen het eind. Én ben je ver voor het eind al zeker van de titel. ,,We wisten dat het mogelijk was om te promoveren, maar dat het zo makkelijk zou gaan, hadden we zelf ook niet verwacht.”