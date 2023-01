Het bijzondere verhaal van Blauw Geel-aanvaller Yassin: ‘Dan leer je wat belangrijk is in het leven, geld is het niet: je wil liever naar huis’

Dakar-journaal Etappe 4 Fors tijdver­lies topfavo­riet Van Kasteren in Dakar Rally; Van Loon rijdt de top 10 binnen

Janus van Kasteren heeft op het einde van de vierde etappe in de Dakar Rally veel tijd verloren. De trucker uit Veldhoven kwam uiteindelijk met bijna een uur vertraging op dagwinnaar Martin Macik over de streep in Hi’al. In het klassement zakte Van Kasteren van 3 naar 5.

4 januari