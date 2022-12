Helmond Sport pakt door en strikt oud-speler als nieuwe hoofdscout

Na dertien jaar spelen Tremeg en Habo'95 weer een derby: ‘Het ging deze week nergens anders over’

Gemert was gisteren na dertien jaar weer het decor van de Brabantse handbalderby tussen Tremeg en het Boekelse Habo'95. In een beladen wedstrijd hielden de buren elkaar in evenwicht: 24-24. Een domper voor de thuisploeg, die de winst tot tien seconden voor tijd in eigen handen had.

18 december