Helmond Sport ook tegen NAC nog behoorlijk gehavend: ‘Gaat niet over de gewonden, maar over de gezonden’

Het lijstje afwezigen valt niet mee op De Braak. Een griepvirus heerst in Nederland en heeft ook Helmond Sport getroffen: zo is Elmo Lieftink er nog altijd niet bij, ook Robin Mantel is geveld. Verder zijn Daniël Breedijk, Michael Chacón, Chris Kalulika en Jelle Goselink nog geblesseerd. Die laatste traint al wel mee, maar de wedstrijd tegen NAC komt nog te vroeg. Net als voor Gaétan Bosiers, wiens verstandskiezen - ‘wij zeggen wijsheidstanden’ - zijn getrokken. Peeters blijft kalm. ,,Het gaat niet over de gewonden, maar over de gezonden. We hebben er genoeg.”

Quote Natuurlijk gaan we nog fouten maken, maar ik zie hier een groep die wil leren én heel gretig is Bob Peeters , Helmond Sport

Zwitserse aanwinst

Zoals David Mistrafovic. De Zwitserse zomeraanwinst speelde in Venlo meer minuten dan dat hij de rest van het seizoen deed. ,,De eerste helft speelde hij nog iets te ver terug, maar na rust kwam hij los. Hij is sterk in de duels, een vechter”, prijst Peeters de middenvelder. De Belgische trainer geeft zijn spelers toch al vertrouwen. Hij haalt vooral ook de tweede helft in Venlo aan, toen Helmond Sport vooruit durfde te voetballen. ,,Dat is wat we vaker willen laten zien. Natuurlijk gaan we nog fouten maken, maar ik zie hier een groep die wil leren én heel gretig is.”

Toch heb je niet 1,2,3 een blik doelpunten opengetrokken, Helmond Sport is nog altijd de minst scorende ploeg van de eerste divisie. ,,Dat kan je ook omdraaien: wij willen ervoor zorgen dat we meer mogelijkheden krijgen en vaker in de zestien komen. Dan krijg je vanzelf ook meer kansen op doelpunten”, stelt Peeters, positief als hij is.

Wilde tackle

De coach communiceert veel met zijn spelers, ook met Van Keilegom, die tegen VVV-Venlo een ongelukkige rode kaart pakte voor een wilde tackle en twee duels geschorst is. ,,Een aanvaller die gaat tackelen is nooit een goed idee, Arno weet dat zelf ook. Hij is normaal het braafste jongetje van de klas, nu zag het er erger uit dan het is. Daarom hebben we het schikkingsvoorstel van de KNVB ook geaccepteerd.”

Vermoedelijke opstelling: Havekotte; Van Vlerken, Van Den Eynden, Van der Meer, Van Hove; Lion, Mistrafovic; Essanoussi, Van Ooijen, Kaars; Arias.

Volledig scherm Arno Van Keilegom pakte een rode kaart tegen VVV-Venlo en is de komende twee duels geschorst. © Pro Shots / Erich Snijder