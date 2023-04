Geert Compen helpt Rood-Wit’67 richting veilige haven met derbyzege: ‘Heerlijk om uitgerekend nu de grootste seizoenszege te behalen’

Vierde divisie Halsteren wint slijtage­slag: ‘Strijdbaar team dat voor elkaar wilde werken’

In de jacht op de derde plaats op de ranglijst deed Halsteren goede zaken. Concurrent HCVH werd in eigen huis met 1-2 verslagen. Het na de winterstop ineens verrassend goed presterende Halsteren wipt daardoor op de ranglijst over de ploeg uit Heesch heen. Coach Erwin de Nijs was blij met de driepunter. ,,Ik zag een strijdbaar team dat voor elkaar wilde werken.’’