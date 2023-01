Geen bekerstunt voor FC Den Bosch: degelijk Ajax is een maatje te groot in De Vliert

In een uitverkocht De Vliert is FC Den Bosch er niet in geslaagd om te stunten tegen Ajax. De nummer zestien van de KKD trof een gehavende afvaardiging uit de hoofdstad, maar maakte geen moment echt aanspraak op een sensatie in het bekertoernooi. Door goals van Dusan Tadic en Kenneth Taylor werd het 0-2.

De nummer zestien van de Keuken Kampioen Divisie tegen de regerend landskampioen en huidige nummer runner-up van de eredivisie. Normaliter voor de aftrap al een uitgemaakte zaak. Toch gloorde er hoop in Den Bosch en omstreken. Ajax was allerminst in vorm, won de laatste vier duels niet en kampte ook nog met een heuse blessure- en griepgolf.

Zo ontbraken Brian Brobbey, Steven Bergwijn, Steven Berghuis, Edson Álvarez en Mohammed Kudus. Onder de lat stond wel een debutant: wereldkampioen Gerónimo Rulli - eerder deze maand overgenomen van Villarreal - mocht van Alfred Schreuder in de basis beginnen.

Bij FC Den Bosch was Danny Verbeek fit genoeg om te starten. Met de belangrijke kracht in de basis begon Den Bosch fel aan het bekerduel in een uitverkocht Stadion De Vliert. In de openingsfase gaf het eigenlijk niets weg tegen de Amsterdammers.

Den Bosch schiet zichzelf in de voet

Het was juist daarom zo zuur dat de Bosschenaren zichzelf in de voet schoten. Dino Halilovic haalde Kenneth Taylor onderuit in de zestien en zag Edwin van der Graaf naar de stip wijzen. Dusan Tadic liet vervolgens Wouter van der Steen kansloos door de strafschop hoog in de hoek te jagen: 0-1.

Volledig scherm Ajax krijgt een pingel na een overtreding van Dino Halilovic. © Pro Shots / Peter van Gogh

In het restant van de eerste helft moest Den Bosch vooral terug en kreeg Ajax grote kansen op de 0-2. Owen Wijndal (redding Van der Steen), Calvin Bassey (over) en Francisco Conceição (lat) lieten deze onbenut. Zodoende haalde Den Bosch de rust met een kleine achterstand.

Taylor beslist duel

Een paar minuten duurde het in de tweede helft, toen besliste Ajax het duel. Na langdurig balbezit drukte Kenneth Taylor met een hard, laag schot af: 0-2. FC Den Bosch speelde weinig klaar, waardoor het duel na een uur behoorlijk doodbloedde. Toen ontpopte het duel zich eigenlijk tot een grote Ajax-rondo. Het is geen schande, maar dichtbij een bekerstunt kwamen de Bosschenaren eigenlijk geen moment.

De focus kan in Den Bosch volledig op de competitie, waar FC Eindhoven maandag de tegenstander is.

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders, Van den Bogert, Van Grunsven, Maas; Halilovic (65. Van Bakel), Van der Heijden, Hammouti (77. Leijten) , Ahannach (77. Möller) ; Verbeek (90. Patoulidis), Konings.

Volledig scherm Bierdouche voor Owen Wijndal. © Pro Shots / Peter van Gogh

Volledig scherm Conceicao en Taylor vieren de 0-2. © Pro Shots / Peter van Gogh

