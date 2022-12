FC Den Bosch verhuurt Timo Regouin aan Kozakken Boys

Tweede klasse D Gilze weet weer wat winnen is: ‘Werden feestelijk ontvangen’

Gilze heeft de rode lantaarn afgedragen aan Real Lunet na een overtuigende overwinning. TSC trok aan het langste eind na een doelpuntenfestijn in Oisterwijk. De eerste seizoenshelft van Oosterhout ‘eindigt in stijl’, terwijl dat van Rijen in mineur eindigt.

