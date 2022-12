FC Den Bosch krijgt jongste technisch directeur van Europa met een verleden bij Arsenal en Chelsea

Een-tweetje Bij Stormvo­gels gaat het zondag mogelijk stormen voor Rosolo

Als captain en spelverdeler is Sanne van der Meijden(27) een van de dragende krachten van Stormvogels, de dameskorfbalclub die in de zaal op het hoogste niveau acteert. Los van de wedstrijden is ze ook actief als scheidsrechter en maakt ze deel uit van de technische jeugdcommissie van de club uit Luyksgestel.

17 december