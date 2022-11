Deze Brabander reist met zijn skateboard heel Europa af en mikt na Nederlandse titel op de Spelen van 2028

column ‘Alfred Schreuder: als speler én assistent een topper, als hoofdtrai­ner in de slangen­kuil niet te benijden’

Zeker voor NAC-begrippen was Alfred Schreuder een absolute vedette. Aanvoerder in de kleedkamer, strateeg tussen de lijnen, verlengstuk van zijn trainer. Toen al. Een toptrainer in spe, daar was iedereen het wel over eens. Vaak riep hij in de warming-up de basisspelers bij elkaar en veranderde hij ter plekke de tactiek, vrijwel altijd had de alwetende Alfred het bij het rechte eind.

