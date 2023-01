David de Witt van PSV is blij dat hij nog kan handballen: ‘Was te vroeg voor mijn pensioen’

Nawid Sadat sluit na Belgisch avontuur bij Rood-Wit Veldhoven aan: ‘Ik hoop daar iets extra’s te brengen’

De Eindhovense spits Nawid Sadat (30) sluit per direct aan bij Rood-Wit Veldhoven, hekkensluiter in de tweede klasse E. De aanvaller voetbalde vanaf januari 2022 bij het Belgische Sporting Grote Heide in Neerpelt en speelde daar op 18 december zijn laatste competitieduel. Vlak voor de jaarwisseling kreeg Sadat te horen dat hij door financiële problemen bij de club moest vertrekken.

