Bradly van Hoeven blikt terug op eerste week bij TOP Oss: wennen, minuten maken en kansrijk begin

Jaspers kent geen problemen in West-Bra­bants onderonsje en staat in halve finale

De gevestigde namen bij het driebanden hebben zich niet laten verrassen in de kwartfinales van het NK in D'n Durpsherd in Berlicum. Zondag spelen vier routiniers de halve finales en de twee winnaars daarvan strijden daarna om de landstitel.

14 januari