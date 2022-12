Nieuwe voorzitter heeft bijzondere plannen met Erpse tennisclub: ‘Het kan altijd nog vetter’

ERP - Met Joris van den Bergh (36) heeft tennisvereniging Hertog Jan in Erp onlangs een niet- alledaagse nieuwe voorzitter in huis gehaald. Hij heeft wilde plannen met de club.

,,Make Erp great again”, zegt Joris van den Bergh met een brede grijns. ,,Dat zetten we dan op een groot bord. Als de mensen het vet willen, dan maken we het nóg vetter. Mijn droom is om uiteindelijk een grote beachclub te creëren, aan de Aa.”

Met Joris van den Bergh (36) heeft tennisvereniging Hertog Jan in Erp een bijzondere voorzitter in huis gehaald. Als mededirecteur van Uitjesbazen is hij gewend om spectaculaire evenementen te organiseren, en dat wil hij nu ook projecteren op de club. ,,Het was zeker nooit mijn ambitie om voorzitter van de tennisclub te worden, maar een en ander ontstond spontaan.”

De Erpse tennisvereniging telde jaren terug bijna duizend leden en moest zelfs een tijdelijke ledenstop afroepen. Maar het ledenaantal is flink achteruit gegaan. Wel veertig procent minder. ,,Via de tennisbond kun je dan een soort van consultant inhuren om het tij te keren, ook bij ons was zo’n avond georganiseerd. Ik wilde daar eigenlijk alleen maar naartoe gaan om te luisteren, niet eens om mijn mening te geven, maar ik werd steeds enthousiaster”, vertelt Van den Bergh.

Hot tubs bij de tennisclub

Hij blijkt vol met opvallende ideeën te zitten, een spervuur aan gedachtenspinsels passeert de revue. Een kleine greep: padel-arena’s met ieder een eigen sponsor en ondergrondkleur, hot tubs, een buitenbar, ‘vette’ feesten en een grasveld aan de Aa volstorten met wit zand om een beachclub te maken. Het klinkt ambitieus.

,,Het is altijd beter dat je iets fout doet met de juiste intenties, dan dat je niets verzint om maar niet op te vallen. Ik hoop dat er nog meer leden zich melden die ‘mee willen’ in deze denkwijze, daar kunnen interessante projecten uit voortvloeien.”

Gratis trainingen voor kinderen

Dit alles valt allemaal binnen zijn streven om meer jeugd naar de club te lokken. ,,Ik zit verder te denken aan gratis trainingen voor de kinderen. Het is voor veel ouders duur om ze te laten voetballen én tennissen. Daar moeten we iets aan doen. We kunnen projecten opstarten waarbij oudere leden les gaan geven aan de jeugd, zo heb ik het zelf ook geleerd. En daarnaast zijn er genoeg sponsoren die eventueel willen bijspringen.”

Elkaar inspireren

Niets is al in steen gehouwen, benadrukt hij. ,,Ik ben iemand die graag naar andere mensen luistert, het gaat niet om wat ík wil, maar wat we samen willen, ik ga niets doordrammen. Ik ben geïnspireerd geraakt en hoop dat er anderen opstaan die mij verder willen inspireren. Ik heb sowieso altijd graag iets voor de Erpse gemeenschap willen doen.”

Tijdens het afgelopen padeltoernooi in de zomer was Van den Bergh zelf de grote animator achter alle entertainment daarbij. ,,En het kan nog veel grootser en vetter”, benadrukt hij nog maar eens een keer. ,,Vooral in de zomermaanden kunnen we er een bruisend buitengebeuren van maken, daar ben ik zeker van. We kunnen op dat witte zand dan ook gaan voetvolleyen of pickleball spelen, dat heel erg in opkomst is. Dat past prima in het nieuwe concept van het Omnipark dat eraan zit te komen.” Dat wordt een gemeenschappelijk sportpark voor de voetbalclub, de tennisvereniging en de korfballers. De werkzaamheden hiervoor gaan in 2027 van start.