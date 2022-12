Bij Stormvogels gaat het zondag mogelijk stormen voor Rosolo

Een-tweetjeAls captain en spelverdeler is Sanne van der Meijden(27) een van de dragende krachten van Stormvogels, de dameskorfbalclub die in de zaal op het hoogste niveau acteert. Los van de wedstrijden is ze ook actief als scheidsrechter en maakt ze deel uit van de technische jeugdcommissie van de club uit Luyksgestel.

Het is een hele mond vol. Is het allemaal makkelijk met elkaar te combineren?

„Zeker, een kwestie van timemanagement. Naast de wedstrijden op zondag trainen we tweemaal per week: op dinsdag- en donderdagavond. Als ik zelf niet hoef te spelen, ben ik beschikbaar om een duel te fluiten. Meestal doe ik dat bij de jeugd. Leuk om te doen. Bij de meeste clubs word ik goed ontvangen, de aanwezigheid van een gastvrouw of een andere contactpersoon maakt vaak het verschil. Dat soort clubs zijn in feite ‘arbitrageproof’, iets wat óók voor Stormvogels geldt. Onze vereniging heeft daar de afgelopen jaren flink op ingezet. Mijn activiteiten voor de technische jeugdcommissie nemen overigens niet zoveel tijd in beslag. Verder hou ik de maandagavond vrij voor tennis, een andere hobby van me. En ja, als het kan pik ik soms nog een toernooitje mee. Om het overzichtje compleet te maken: ik werk op het Summa College; daar ben ik docent bij de opleiding Business ondernemer.”

Een blik op de ranglijst leert dat jullie trainingsarbeid niet voor niets is geweest.

„We staan in de zaal een aardig potje te korfballen, alhoewel we niet elke keer loon naar werk kregen. We staan op punten gedeeld vierde. De eerste vier kwalificeren zich uiteindelijk voor de play-offs. We liggen dus redelijk op schema. Zondag moeten we thuis tegen koploper en heersend landskampioen Rosolo. Behalve dat het een heel sterk team is, staan ze er ook om bekend attractief korfbal te spelen. We zijn in ieder geval vastberaden onze huid zo duur mogelijk te verkopen. Let op mijn woorden: het gaat stormen! Met vooraf voor mij persoonlijk wat muzikale hardstyle-vitamientjes als extra stimulus.”

Stel, jullie winnen van Rosolo... Wat gaat er dan gebeuren?

„Dan zullen we de overwinning ongetwijfeld goed vieren. Want naast het prestatieve aspect staat binnen ons team de gezelligheid hoog in het vaandel. Onze favoriete plek is nog altijd De Stap, het café dat bij de sporthal is gevestigd en waar we sowieso elke donderdag na de training te vinden zijn. Het leuke van het café is dat er allerlei sporters over de vloer komen, van darters en biljarters tot badmintonners en tennissers. Die bonte verzameling staat min of meer garant voor een levendige sfeer.”