Als de bal niet rolt, kun je bier kopen bij bekerkraker FC Den Bosch - Ajax

Omdat supporters niet terechtkunnen bij buurman BVV, gooit FC Den Bosch de deuren open van het terrein bij de M-Side voor fans die een kaartje voor die tribune hebben. Dat gebeurt iets eerder dan normaal, want om 18.30 uur gaan de deuren open. ,,De weersverwachtingen zijn goed, maar mocht het toch regenen of iets dergelijks dan kunnen ze onder het tunneltje van de M-Side terecht”, zegt woordvoerder Ester Bal . ,,Wie eenmaal binnen is, blijft ook binnen. Steeds mensen erin en eruit is te complex, zeker met de identificatieplicht die geldt. Wie zichtbaar beschonken is, komt er niet in.”

Wie tijdens de wedstrijd bier wil drinken, moet dat biertje wel kopen als de wedstrijd niet aan de gang is. ,,We hebben afgesproken dat tijdens de wedstrijd geen alcohol wordt verkocht. Wel voor de wedstrijd, in de rust en na de wedstrijd. Dat is in het hele stadion zo, dus ook in de business club.”