50 jaar top-zaalvoetbal in Den Bosch: bij FCK De Hommel komen plezier en prestaties samen

In 1972 werd zaalvoetbalteam FCK opgericht in een sigarenzaak. Toen kon met niet gedroomd hebben van de prijzenkast die de club, inmiddels onder de naam FCK De Hommel, bij elkaar heeft gespeeld. ,,Het waren jaren dat prestaties en gezelligheid hand in hand gingen.”

Aanvankelijk was het in de Graafsebuurt-Zuid lang leve de lol. In 1988 werd het zaalvoetbal een wat serieuzere onderneming toen aan FCK de naam van betonijzervlechtersbedrijf De Hommel werd toegevoegd. ,,Gezelligheid heeft in de eerste jaren toch wel altijd voorop gestaan”, weet de nog altijd vitale Kools (75). ,,Met een groep vrienden uit die tijd komen we nog altijd maandelijks samen en je snapt wat de gesprekstof is.”

Zaalvoetballiefhebbers Maart (overleden in 2000) en Gerard de Hommel (61) hadden snode plannen. Met voortschrijdend inzicht en de nodige voetbalkennis gingen ‘De Hommels’ de boer op. ,,Er was in die tijd in Den Bosch enorm veel zaalvoetbaltalent”, spreekt de Berlicummer enthousiast, net als toen hij 34 jaar geleden begon. ,,Den Bosch kende meer dan twintig verenigingen. Het zaalvoetbal zat in die tijd geweldig in de lift.”

Eerste KNVB-beker

Geen wonder dat de club in vijf jaar tijd promoveerde van de eerste klasse naar de eredivisie. Sporthal de Run in Berlicum, daar was het te doen met overwegend ‘lokale’ jongens. Na twee jaar eredivisie stond de eerste KNVB-beker al in de prijzenkast. De Hommel: ,,Het waren jaren dat prestaties en gezelligheid hand in hand gingen.”

Zo verloor FCK De Hommel op een maandagavond in 1989 een promotieduel in De Maaspoort tegen BZV, ook uit Den Bosch. Nadat de ploeg over de eerste teleurstelling heen was, ging de hele groep naar discotheek Goldfinger in Rosmalen. ,,De kampioenen waren er ook, echter, alleen maar met twee spelers.”

John de Bever

FCK De Hommel werd een begrip in Nederland met spelers als Hennie Lettinck, Pascal Langenhuijzen, Johan Marcé , Gerie Vink, Jerry Taihuttu en doelman Patrick Thomassen. Voor John de Bever kwam het publiek naar de hal. ,,Als John geen optreden heeft, komt hij altijd even kijken”, weet De Hommel. ,,Hij kan het niet loslaten en is ook nog voorzitter van de club.”

Met het veroveren van de drie nationale titels in 2002, 2005 en 2007 kwam de Champions League in beeld. Trips naar Ostrava (Tsjechië), Mostar ( Bosnië en Herzegovina) en Jerusalem (Israël) waren onvergetelijk. ,,Met een volle dubbeldekker door Europa. Er is wat afgezopen. We regelden dat iedereen mee kon. Ook onze supporters met een kleine beurs.”

De Hommel vervolgt: ,,In Mostar lag door de oorlog de halve stad nog in puin. John de Bever had in een discotheek binnen de kortste keren al een microfoon in zijn hand en liep de hele tent de polonaise, haha. Dat hadden ze nog nooit meegemaakt.”

Net tekort

De reis naar Jerusalem was een hoogtepunt. ,,Iedereen wou mee. We hadden een gelimiteerd budget van de KNVB en UEFA, dat alleen bestemd was voor spelers, staf en bestuur. Opeens hadden we in korte tijd heel veel bestuursleden erbij. We gingen met een andere insteek telkens Europa in, speelden aardig mee, maar in beslissende wedstrijden kwamen we telkens net tekort. Het was spelen tegen professionele teams. Wij konden nooit met een volledig team afreizen.“

Piet Keur speelde nog even voor FCK. De Zandvoorter was in1997 met betaald voetbal bij HFC Haarlem gestopt en speelde voor de gezelligheid in de zaal. ,,Na elk duel liep Piet voorop in de polonaise. Jammer dat het met onze icoon en ‘legendarische’ coach Jan Kregting niet klikte, hoewel die aanvankelijk enthousiast was. Na vier maanden was dat avontuur ook weer voorbij.”

Naast de drie landstitels pronken er drie KNVB bekers, twee Supercups en één Benelux-beker in de prijzenkast. ,,Naast de trofeeën waren we volgens mij ook kampioen zilverwerk. Maar liefst zestien keer stonden we in een finale die we verloren. Volgens mij voor Nederlands begrippen ongeëvenaard.”

Geld op

In het seizoen 2014-2015 ging het met de topformatie bergafwaarts. Het betonijzervlechtersbedrijf ging failliet en het geld was op. ,,We hebben dat seizoen nog de play-off finale gehaald en het jaar daarop bleven we nog in de eredivisie. Uiteindelijk degradeerden we in 2017. Na twee seizoenen waren we weer terug. Tot de dag van vandaag.”

Hoewel de grote sterren van het toneel zijn verdwenen, bouwt FCK De Hommel gestaag aan een sterk regionaal team, met de eensgezindheid van ‘vroeger’, en wat zich kan meten met de landelijke (sub)top. ,,Het geraamte van de selectie voor komend seizoen staat er alweer”, besluit De Hommel.