Beveiligers aan de deur bij bibliotheek, film inspireert horrorclowns en meer

Wisselvallig weer op komst, zacht voor de tijd van het jaar

16 februari ETTEN-LEUR - De komende week wordt het naar verwachting iets koeler en gaat het met name aan de kust stevig waaien. In de komende dagen daalt de temperatuur en trekken dikke wolkenvelden ons land over. ,,In de zon op een terrasje zit er even niet in'', zegt Raymond Klaassen van Weerplaza.