Zoete piepers en sojakorrels

Na tachtig jaar oorlog was de glans wel van Breda af

26 oktober BREDA - Het is 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) begon. Daarin heeft ook Breda een belangrijke rol gespeeld. Overigens hadden de meeste stadsbewoners geen idee wat er precies aan de hand was. ‘Ze leefden van dag tot dag. Als je ’s avonds had gegeten, dan had je al een goede dag.’