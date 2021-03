Zij gingen de strijd aan voor vrouwenrechten, met een gordijn van roze geverfde bh’s

Lastercam­pag­ne tegen Depla: ‘Ik baalde vooral voor mijn gezin. Zij hebben niet voor dit vak gekozen’

4 maart BREDA - Het blijft een raadsel wie de actie ‘pauldeplamoetweg’ heeft geleid. Alle sporen naar de anonieme hater(-)s van de Bredase burgemeester Paul Depla lopen dood. Depla kan ermee leven: ,,In het begin voelde ik me wel onveilig maar dat is snel weggeëbd.”