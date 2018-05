Zeven redenen waarom West-Brabant méér nieuwe natuur wil

Gezond NAC maakt promotie naar categorie 3 van het licentie­sys­teem

4 mei Een week nadat NAC het eredivisieschap zo goed als veilig stelde, heeft het van de KNVB te horen gekregen dat het wordt ingedeeld in categorie 3, de meest veilige van allemaal, van het Financial Rating System. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van de Bredase club.