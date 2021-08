Zesde plek op het WK voor Robin Smit van zweefvliegclub Gilze en Rijen

Ervaring

De 26-jarige vlieger zegt de afgelopen twee jaar veel progressie te hebben geboekt. ,,De keuzes worden beter, de basissnelheid is goed. Ik heb twee of drie kansen gehad waarin ik het anders had moeten doen. Dan had ik een podiumplek gehad. Ook dat is weer ervaring.”

Geld

Over twee jaar is het volgende WK in Australië. ,,Daarvoor moet ik me volgend jaar bij het NK en nog een wedstrijd kwalificeren. En dan moeten we kijken of het financieel haalbaar is.” Zweefvliegen is een sport waar je zelf geld moet bijleggen. Voor het WK was er wel een bijdrage van het NSF.