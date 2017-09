Woekerplant duizendknoop moet je domweg laten stikken

De grootste rockband ter wereld in het gehucht Wommelgem

28 augustus WOMMELGEM - ,,Als jullie willen gaan, prima. Maar ik blijf hier voorlopig nog wel even. Ik heb het te goed naar mijn zin.” Licht beschonken en enigszins zwalkend sprak Queens of the Stone Age-voorman Josh Homme zondagavond in het Belgische Wommelgem zijn fans toe. Ja, u leest het goed, Wommelgem. Een plaatsje onder de rook van Antwerpen en ruim 50 kilometer ten zuiden van Breda. Deze locatie kwam uit de hoge hoed van organisator Studio Brussel die de eer had om een heuse showcase te houden. Reden? Het nieuwe album Villains dat de Amerikaanse groep afgelopen weekeinde uitbracht.