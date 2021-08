Wie mag wanneer patiëntdossiers inzien? Vijf vragen over privacybescherming in het Bravis ziekenhuis

COLUMN De huisartsen­post wil dat u stopt met janken

31 juli Zo, kregen we daar even op ons lazer! Of we met z’n allen een beetje konden dimmen met al dat gebel naar de huisartsenpost. Stelletje pietlutten dat we waren. Met onze zielige pijntjes, suffe kwaaltjes en ingebeelde aandoeninkjes. Ga je moeder om een pleister vragen en zeur niet.