Wie gaat er bij 36 graden nou naar een zonnebankstudio?

De telefoon werd gisteren niet opgenomen, maar een briefje op de voordeur liet aan duidelijkheid niets te wensen over: 'wegens Code Oranje' gesloten. Een rondje langs andere zonnestudio's leer dat het weliswaar niet druk is, maar dat klanten niet voor een gesloten deur staan.

Layla is medewerkster van Sundreams in Roosendaal. Lachend zegt ze dat het in de zonnestudio, waar ze werkt het hele jaar door code oranje is. ,,Ik had inderdaad niet veel klanten verwacht vandaag, maar het zijn er toch nog zo'n stuk of twintig. En vanavond zijn we tot tien uur open, komen er vast nog een paar. Het is verantwoord zonnen, twintig minuutjes en klaar. Veel beter dan je bloot stellen aan die felle zon.''

Zonnebankstudio Summertan in Breda is ook gewoon open. Manager Hugo Strijbosch ziet in de hitte geen aanleiding de boel te sluiten. ,,In matige zomers hebben we het weliswar drukker, maar trouwe klanten moet je niet teleurstellen. Zij weten dat we het hele jaar door open zijn, dat willen we ook waarmaken. Bovendien wordt de temperatuur hier 's avonds terug gezet naareen graad of 18.''