Wethouder onthutst: hier is de bijstand niet voor

Die Dordtenaar zei deze week in een artikel in een regionale krant dat zijn bijstandsuitkering een bewuste keuze is. ,,Dat druist volledig in tegen wat de bijstand hoort te zijn, namelijk een vangnet voor mensen in een kwetsbare positie.''

Toen Heijkoop dat las aan de ontbijttafel, verslikte hij zich bijna. ,,Dit is niet waar de bijstand voor is. Die is niet bedoeld om je lekker te kunnen ontplooien of niets te doen, terwijl anderen voor je werken. Ik vind dit een hele rare en onverstandige uitspraak.'' Wie kan werken, wordt aan het werk gezet, zegt de wethouder. ,,Dat is in Dordrecht en de regio de regel. En we halen er goede resultaten mee, omdat we daar zo streng op zijn. Er zijn natuurlijk altijd mensen die echt niet kunnen werken. In dat geval is het beleid er op gericht om hen op zijn minst te laten participeren in de maatschappij.''