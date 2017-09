West-Brabant is heel populair onder vakantiegangers

Kaartje Bergen op Zoom kent relatief meest aantal gescheiden personen

7 september BERGEN OP ZOOM - Het hoogste percentage aantal gescheiden personen van West-Brabant woont in Bergen op Zoom. Zo'n 10,9 procent van de inwoners daar is gescheiden, blijkt uit eerder gepubliceerde CBS-cijfers. De grootste stijging van het aantal gescheiden personen is in Alphen-Chaam met 7,2 procent tegenover vorig jaar.