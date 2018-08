'We willen een eigen stempel drukken op het brood'

De 29-jarige Dongenaar volgde samen met Tilburgse collega Wessel van de Rijt (23) de bakkersopleiding aan het Cingel College in Breda. ,,Ik werkte zeven jaar geleden ook in een bakkerij in Tilburg en daar was ik stagebegeleider van Wessel'', zegt Keulemans. ,,We konden het meteen goed vinden. Al snel kwam ter sprake dat we samen iets zouden willen doen. Dat is er nu dan eindelijk van gekomen.''

Voortzetting

't Smoske is een voortzetting van bakkerij Christ. Keulemans: ,,We hebben de stoelen en de tafels wat anders geschikt, maar voor de rest is de inrichting niet erg veranderd.''

't Smoske is een bakkerij zoals we die tegenwoordig wel vaker zien: je kunt er ontbijten en lunchen. ,,We hebben een uitgebreide kaart, maar 't Smoske is natuurlijk geen lunchroom. Je koopt een belegd broodje en kunt hem hier opeten'', zegt Van de Rijt.

Banket

Beiden hebben een hart van meel. ,,We willen de mensen iets speciaals bieden en geen doorgeefluik van fabrieksbrood zijn. Het speciale brood, zoals desem en spelt, maken we hier in de bakkerij zelf. Net als het banket. Het gangbare brood nemen we af van Van der Steen in Made, bekend van het bekroonde worstenbrood'', zegt Keulemans.

De bakkerij is nog maar net een paar weken open, maar over klandizie hebben de jonge bakkers niet te klagen. Wessel: ,,Het loopt hartstikke goed. Elke dag rond lunchtijd zit het hier vol. En dat in vakantietijd.''

Supermarkt

De bakkers dansen mee op de golven van een veranderend consumptiegedrag. ,,Mensen gaan tegenwoordig sneller naar de bakker als er eentje in de buurt zit. Waarom zou je in de supermarkt 2,40 euro neertellen voor een luxe brood als je voor hetzelfde geld een kwalitatief beter brood kunt kopen bij de bakker?" zegt Keulemans.

Zelf werkte hij ooit in een broodfabriek. ,,Wat ik daar meemaakte... Ik dacht bij mijzelf: hier wil ik niet aan meewerken. Ik wilde mijn brood zelf maken. Zonder rotzooi erin. Samen met Wessel wil ik hier een eigen stempel drukken op het brood.''