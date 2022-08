Wat is Brabantser: het worstenbroodje of toch de heidevelden?

BoswachterscolumnWat is er meer Brabants, het worstenbroodje of een wandeling maken over de heide? Voor mij in ieder geval dat laatste.

Het worstenbroodje is in Brabant ontstaan omdat mensen hun vlees langer goed wilde houden. Daarom rolde men het in deeg. Hoe lang men dit al doet in Brabant is niet bekend. Wel bekend is dat in het begin van de 20ste eeuw het worstenbroodje als lekkernij diende na een lange zit tijdens de kerstnachtmis in de kerk.

Ook bij mij thuis was dit gebruik lange tijd een ritueel. Ons moeder ging dan direct nadat de pastoor de absoute (absolutio) had gegeven als door een wesp gestoken naar huis. De oven moest namelijk aan, want o wee als de worstenbroodjes niet op tijd klaar waren.

Quote Al in 2900 voor Christus zwierven er op grote schaal herders, schapen en runderen rond op de Nederland­se heide

Heidevelden

Ruim 3000 jaar voor Christus waren de boeren al bezig met het laten groeien van heideplanten. Toch was dat geen succes, want de geschiedenis leerde dat dit maar een korte periode speelde. Pas rond 1200 na Christus ontstonden de echte heidevelden, maar dat is altijd veel ouder dan het bestaan van het worstenbroodje.

Overigens wijst nieuw onderzoek uit dat wellicht de heidevelden toch nog eerder in Nederland / Brabant aanwezig waren. Marieke Doorenbosch en de faculteit archeologie in Leiden kwamen tot de volgende conclusie: ‘Heidevelden ontstonden niet in de Middeleeuwen, maar al ver daarvoor. Daarnaast betekent dit ook dat er nu al zo’n 5000 jaar ‘heidemanagement’ plaatsvindt. Al in 2900 voor Christus zwierven er op grote schaal herders, schapen en runderen rond op de Nederlandse heide.’

Wandelen

Eerlijkheidshalve moet ik wel bekennen dat er toen, 2900 voor Christus, waarschijnlijk niet zo veel gewandeld werd op die heidevelden als nu. Behalve natuurlijk de herders. Maar de heidevelden waren in het verleden een onderdeel van het bestaan.

Quote Aan het einde van mijn verhaal heb ik helemaal zin gekregen om te gaan wandelen

De planten werden gemaaid en gemengd met poep en pies van gehouden vee. Dit werd dan als mest op de bouwlanden gestrooid, waardoor die bouwlanden op de arme zandgronden vruchtbaarder werden.

Potstallen

Later werd dat mengen in de bekende potstallen gedaan en dit leidde tot het uitvinden van de kunstmest op 2 juli 1909, door twee Duitsers: Fritz Haber en Carl Bosch. Kunstmest nam de potstalmest over, want daardoor ging het bemesten sneller. Goed, aan het einde van mijn verhaal heb ik helemaal zin gekregen om te gaan wandelen op een van de West-Brabantse heidevelden. Met een heerlijk worstenbroodje in mijn hand.