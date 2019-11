Walter bezorgt vloekende Van der Poel zijn jack en bril terug

Maar kijk: de eerlijke vinder Walter Van Loon uit het Belgische Schilde is het hem maandag persoonlijk gaan overhandigen op de veldrit in het Vlaamse Niel. ,,Ik ben al blij dat ik heb kunnen uitleggen wat er is gebeurd, want ik ben geen dief hé.‘’



Vorige week was Mathieu van der Poel, die tegenwoordig in 's Gravenwezel (Schilde) woont, aan het trainen in de bossen achter de trappistenabdij van Westmalle. Vlak voor hij de training aanvatte op domein Drieboomkensberg had hij zijn trainingsvest en speciale bril uitgedaan om eens goed van katoen te kunnen geven. Maar toen hij klaar was met trainen, bleek zijn vest en bril plots verdwenen te zijn. Van der Poel was niet mals op zijn Instagramaccount. ‘Bedankt aan de eikel om mijn regenvest en racebril te stelen terwijl ik aan het trainen was.’