Vurig bidden bij de Glory Assembly Bible Church Roosendaal

De oprichter twaalf jaar geleden van de Nederlandse afdeling is Stephen Kaimundo die intussen in Engeland afdelingen opricht. Hij is ‘apostel’ en niet gebonden aan één plek, legt John van Poppelen uit, één van de kerkleiders in Roosendaal. Hij is stratenmaker van beroep, getrouwd met Claudinor die in Sierra Leone geboren werd. Ze ontmoetten elkaar via de kerk en hebben twee kinderen. De kerk heeft op dit moment geen gebouw, de gemeenschap komt samen bij de leden thuis.