Voetballer in kritieke toestand na kopstoot ploeggenoot

Volgens voorzitter Efrail Atak van Nieuw Utrecht, zelf niet aanwezig, ontstond er ruzie omdat het slachtoffer pingelde in plaats van de bal naar de dader af te spelen. Er ontstond vervolgens een woordenwisseling. Atak: ,,Er is verder niet geslagen. Opeens was er die kopstoot.''

De dader, die uit Zeist komt, was intussen weggegaan en is voor zover Atak weet nog niet aangehouden door de politie. De man was overgekomen van een club in Woerden en speelde pas twee weken bij Nieuw Utrecht. ,,We kennen hem dus nog niet zo goed. Dat gaat ook niet meer gebeuren, want na onderling overleg hebben we besloten dat hij bij ons nooit meer zal voetballen. Onafhankelijk van wat de KNVB en Openbaar Ministerie besluiten. Dit tolereren we niet. Als iemand de bal niet afspeelt, reageer je niet op deze manier. Hij is bij deze geroyeerd.''