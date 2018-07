'Veel drinken en schaduw zoeken'

De regionale ouderenzorg en het Amphia Ziekenhuis nemen de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ter harte. Het instituut kondigde vandaag een Nationaal Hitteplan af. Mensen worden opgeroepen om extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen. De Inspectie Gezondheidszorg gaat extra controleren bij verpleeghuizen en zorginstellingen of de regels die gelden tijdens een hittegolf goed worden nageleefd.

Amphia

Bij het Amphia Ziekenhuis in Breda is er geen reden voor paniek. Volgens woordvoerster Alina Vervaart nam het ziekenhuis eerder al maatregelen vanwege de warme zomertemperaturen. ,,We zijn er drie weken mee bezig. We verstrekken extra water aan personeel en patiënten. Op de kwestbare groepen wordt extra gelet. Het personeel loopt vaker langs om te kijken of alles goed gaat. Daarnaast houden we de koeling van het ziekenhuis goed in de gaten'', zegt Vervaart.

Volgens de woordvoerster heeft het warme zomerweer nog niet tot problemen geleid in het Amphia Ziekenhuis.

Volckaert

Ook bij ouderenzorginstelling De Volckaert in Dongen en Oosterhout is er al langer sprake van extra alertheid. Ellie Biemans: ,,Het hitteprotocol gaat bij ons al vanaf 25 graden van kracht. Nu het nog warmer wordt, merken we aan de mensen dat zij er al een beetje aan gewend zijn geraakt. We kijken nu of we onze aandacht beter op maat kunnen maken."

Volgens Biemans kunnen we in Nederland wat leren van Zuid-Europa. ,,In landen als Spanje en Italië weten de mensen dat ze het tempo moeten aanpassen bij deze temperaturen. Daar kennen ze de siësta. Dat kan een oplossing zijn voor onze bewoners. Verder proberen wij de mensen veel te laten drinken: van water tot smoothies. Kleine dingen als waterijsjes en voetbaden helpen ook. We zien ook dat de behoefte aan binnenactiviteiten toeneemt.''

GGD

Linda Blous van de GGD West-Brabant zegt dat deze instelling zich vooral beperkt tot het geven van informatie en adviezen. ,,We beantwoorden vragen van burgers en geven tips via onze website. Ook adviseren wij gemeenten hoe om te gaan met deze hittegolf. Het gaat vooral om de kwetsbare groepen. Die moeten goed in de gaten worden gehouden. Veel drinken en met name ook zoveel mogelijk schaduw opzoeken. Dat is het beste.''

De Veiligheidsregio West- en Midden-Brabant meldt dat zich tot op heden geen gevaarlijke situaties hebben voorgedaan. Behalve op het gevaar voor uitdroging van ouderen let deze instantie vooral op brandgevaar nu de natuur kurkdroog is. ,,Bij de eerste signalen van onraad rukken we meteen uit'', aldus woordvoertser Martine Willems.