Van der Weijden is terug in Friesland, Kickbokser Holzken traint met spel Fortnite

De Banakker in Et­ten-Leur ziet stijging in aantal zwemmers

28 augustus ETTEN-LEUR - Het is druk bij De Banakker, het nieuwe zwembad in Etten-Leur. Alsof baantjes zwemmen alleen nog niet zwaar genoeg is, wordt er ook nog van je verlangd dat je de andere zwemmers kunt ontwijken. En dat zijn er nogal wat op een doordeweekse avond.