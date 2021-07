Transporteur Bas uit Etten-Leur in andere handen, 250 werknemers behouden hun baan

De Bas Group kende vorig jaar een omzet van ruim 34 miljoen euro. Raben dat van oorsprong een Nederlandse transportonderneming is maar al geruime tijd haar hoofdkantoor in Polen heeft, was in 2020 goed voor een omzet van 1,3 miljard euro. Hoeveel geld er met de overname is gemoeid, is niet bekend gemaakt.

Bedrijfscultuur

Directeur Lorenzo Bas van de gelijknamige onderneming die in 1986 door zijn ouders werd opgezet, is tevreden met de overname. ,,Raben houdt er dezelfde bedrijfscultuur als wij op na. Veel verantwoordelijkheid voor de verschillende vestigingen die zelf hun broek moeten ophouden. Op organisatorisch vlak denk ik niet dat er veel voor ons personeel gaat veranderen.‘’

Grote veranderingen op til

De overname van de Bas Group door Raben gebeurt met terugwerkende kracht tot begin dit jaar. Aanleiding voor de overname van zijn bedrijf is volgens Bas de ‘aanzienlijke verandering’die de logistieke sector de komende jaren te wachten staat. Als onderdeel van transportreus Raben is zijn middelgrote bedrijf, denkt Bas, ‘minder kwetsbaar voor externe invloeden’.

Volledig scherm De Raben Group is met meer dan 150 vestigingen en een jaaromzet van 1,3 miljard een grote speler in de logistiek. © theo kock

Electrische vrachtwagens

In de transportwereld gaan de ontwikkelingen de laatste jaren snel. Door een chronisch tekort aan personeel wordt versneld ingezet op automatisering en robotisering. Maar belangrijker is nog dat het vrachtwagenpark de komende jaren van diesel over moet gaan op electrisch en dat kost handenvol geld.

Vervoer over spoor



Raben vergroolt met de overname van de Bas Group haar netwerk in Zuid-Europa waar de Bas Group al kantoren heeft in Italië. Bovendien wil de Nederlands/Poolse onderneming haar positie in het intermodale vervoer waarbij gebruikt wordt gemaakt van vrachtvervoer over weg en spoor verstevigen. De Bas Group maakt met het vrachtvervoer naar Italië al jarenlang gebruik van het spoor.

Of de naam Bas Group blijft of gaat veranderen in Raben is nog niet duidelijk.