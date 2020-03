Terug naar school: onderwijsinstellingen nemen geen extra maatregelen tegen virus

WEST-BRABANT - De scholen beginnen weer maandag. De meeste onderwijsinstellingen in West-Brabant houden zich aan de richtlijnen van het RIVM en de GGD over corona. Dat betekent dat zij extra aandacht besteden aan hygiënemaatregelen zoals handen wassen. Niemand hoeft preventief thuis te blijven.

Het RIVM is helder: mensen hoeven zich pas zorgen te maken als ze én koorts hebben, én met luchtwegklachten kampen, én in een gebied zijn geweest met corona-besmettingen. Pas als dat alle drie het geval is, is het nodig om thuis te blijven van werk of school en de dokter te bellen.

Curio

De situatie rondom het Covid-19-virus verandert voortdurend; daarom houden vooral de grotere onderwijsinstellingen wel een vinger aan de pols. Bij Curio, met ongeveer 22.000 leerlingen en studenten op mbo- en vmbo-locaties in de hele regio, is een 'kernteam’ ingericht. Dat bekijkt voorlopig dagelijks de situatie rondom het virus, en of Curio daar iets mee moet doen.

Medewerkers, studenten en ouders worden per brief en via de site geïnformeerd. ,,Op basis van ontwikkelingen rondom het virus, of vragen vanuit ouders, studenten en leerlingen, passen we onze berichtgeving continu aan", zegt Maike de Bruijn van Curio.

Avans Hogeschool

Dat is ook de lijn die Avans Hogeschool volgt, zegt woordvoerster Karen Keissen. ,, Het enige dat bij ons maandag merkbaar is, is dat we wat meer aandacht geven aan de geadviseerde hygiënemaatregelen. Via intranet maar bijvoorbeeld ook via de schermen met nieuws die op al onze locaties hangen.”

Net als Curio volgt Avans de ontwikkelingen op de voet. ,,Niet alleen wat er rond het virus zelf gebeurt, maar ook of het erg leeft bij medewerkers en studenten, of er veel vragen komen - en of we onze communicatie daar misschien op aan moeten passen.”

KPO Roosendaal

Ook basisschoolbesturen in de regio richten zich vooralsnog vooral op goede voorlichting over preventieve maatregelen. ,,Maandag zullen we opnieuw informatie over de GGD-protocollen verspreiden onder alle ouders", zegt Kees Mens, bestuurder bij KPO Roosendaal (met 4600 leerlingen op 21 scholen in de regio Roosendaal).

En als zenuwachtige ouders hun kinderen voor de zekerheid thuis willen houden? ,,Tsja", zegt Mens, ,,Het staat in diezelfe GGD-protocollen heel duidelijk dat dat echt niet nodig is. Er is geen reden voor paniek. Daarom nemen we op onze scholen zelf ook nog geen extra maatregelen. Pas als de situatie zou veranderen en de GGD ons zegt dat het verstandig is wél meer te doen, nemen wij dat advies over.”

Lowys Porquin

De stichting Lowys Porquin (ruim 30 basisscholen in de regio Bergen op Zoom en Tholen) heeft ouders in een brief ook nog eens uitgelegd waartoe de maatregelen zich op dit moment beperken. ‘Volgens het RIVM hoeven we niet voorzichtiger te zijn dan bij een gewone griep', staat in die brief, die vrijdag is verspreid.

Die stichting legt in de brief ook nog eens uit dat kinderen alleen thuis hoeven te blijven als ze én bekende verschijnselen van het Covid-19-virus vertonen, én recent contact kunnen hebben gehad met een besmet persoon.

SKOVB

Ook de middelbare scholen in Breda en omgeving verenigd in de SKVOB (Stichting Katholiek Voorbereidend Onderwijs Breda e.o.) hebben vanwege het coronavirus afgelopen week aan alle ouders een brief gestuurd. Ook daarin de boodschap dat er behoudens ‘extra aandacht’ voor de hygiëne op de scholen, geen speciale maatregelen worden genomen. Wel zullen scholieren die in de krokusvakantie met school op skivakantie zijn geweest in Oostenrijk, nabij het risicogebied in Italië, extra goed door de docenten in de gaten gehouden worden.

INOS