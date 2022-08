Technische problemen drukkerij: BN DeStem niet bezorgd

amateurvoetbal De Fendert woedend over competitie-indeling: ‘Ik snap niet hoe je het als bond verzonnen krijgt’

De Fendert is woedend op de KNVB vanwege de nieuwe indeling in de derde klasse C, met daarin flink wat clubs uit de Hoeksche Waard en regio Rotterdam. De club uit Fijnaart hikt vooral aan tegen de extra reistijd en het verwachte ongemak op de weg. Trainer Ad Palings is des duivels. ,,Er is geen enkele vorm van overleg mogelijk.” Op veel bijval kan Palings niet rekenen van collega's uit de regio. VV Klundert en VV Zwaluwe hebben geen moeite met de competitie-indeling.

20 juli