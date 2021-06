Tabak in België inmiddels euro's goedkoper: ‘Als dit doorgaat, gaan er grensondernemers omvallen’

Muziekfes­ti­val Brand Parkies deze zomer vanwege corona niet gratis: plekje in het gras gaat geld kosten

16 juni De muziekavonden in het Valkenberg in Breda en het Vrouwenhofpark in Roosendaal zijn deze zomer niet zoals voorheen gratis. Om Brand Parkies (voorheen Palm Parkies) coronaproof te houden, moet gereserveerd én minimaal 3,75 euro betaald worden.