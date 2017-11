Roosendaalse bijthond Ziva (nog) niet terug naar baasje

Voormalig NAC-speler John Geraeds (79) overleden

22 oktober Vrijdagochtend is Bredanaar en oud NAC-speler John Geraeds op 79-jarige leeftijd overleden. Geraeds werd in de jaren vijftig door trainer Kees Rijvers van Hero naar NAC gehaald waarvoor hij in de periode 1956-1964 uitkwam.